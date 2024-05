30 ans du tunnel sous la Manche : les secrets d'un système de sécurité hors normes

Près de 400 trains passent chaque jour dans le tunnel sous-marin le plus long au monde, entre la France et le Royaume-Uni. Un impressionnant système de surveillance est mis en place pour assurer la sécurité des voyageurs. Une équipe de TF1 a pu découvrir les coulisses de ce dispositif hors normes.

Aujourd'hui, c'est un trajet qui n'a plus rien d'exceptionnel. Mais, il y a 30 ans, emprunter le tunnel sous la Manche via l'Eurostar pour relier la France et le Royaume-Uni constituait une petite révolution. Sa fiabilité s'est construite année après année, notamment grâce à l'expertise de femmes et d'hommes qui ont construit tout un dispositif assurant la sécurité des voyageurs. Cela commence directement dans la cabine du conducteur. "Dès lors où il y a un souci ou une fumée quelconque qui pourrait arriver, le mécanisme nous prévient directement", précise Sacha Renault, l'un de ces conducteurs de train à l'intérieur du tunnel.

Des portes d'évacuation tout au long du tunnel

Au moindre incident, le train s'arrête. Tout au long des 50 kilomètres du tunnel, des agents, comme Rémy Spilleman, patrouillent dans des véhicules conçus spécialement. "Nous réalisons des inspections pour détecter d'éventuelles fuites", explique-t-il ainsi dans le reportage du 13H de TF1 à retrouver en tête de cet article. Tout doit être opérationnel, de jour comme de nuit : la sécurité des voyageurs en dépend. Le dernier incident majeur au sein du site remonte à l'incendie du 11 septembre 2008. Celui-ci s'était déclaré à cinq kilomètres de l'entrée du tunnel. Six personnes avaient alors été blessées légèrement, mais une catastrophe plus grave avait été évitée grâce au tunnel de service.

Comment fonctionne concrètement ce système de sortie parallèle aux voies ferroviaires ? Entre les deux tubes de circulations, le tunnel de service au milieu agit comme une bulle d'air. Dès qu'une fumée est détectée, deux portes d'urgence s'ouvrent, créant un appel d'air. Les fumées sont expulsées, ce qui donne le temps d'évacuer les voyageurs. "Il y a 135 portes pour évacuer pour chaque tunnel, soit 270 au total, souligne Laurent Brottier, manager énergie caténaire de l'infrastructure. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le tunnel, vous trouverez forcément des portes pour sortir du train."

Brumisateur géant

Depuis 2010, un autre dispositif de sécurité a été installé. Il s'agit d'une sorte de brumisateur géant, qui couvre tout le tunnel. Il se déclenche à la moindre flamme, fait soudainement baisser la température, puis arrête la propagation de l'incendie. De quoi grandement faciliter l'intervention des pompiers. "Grâce à 180 kilomètres de tuyaux, 22.000 mètres cube d'eau circulent en permanence dans les tunnels ferroviaires", décrypte Sébastien Feutry, responsable de l'usine de refroidissement du site.

Depuis 2008, le tunnel sous la Manche n'a connu aucun incident majeur. Depuis son ouverture, près de 480 millions de passagers ont emprunté ce trajet. Aujourd'hui, près de 400 trains passent sous la Manche grâce à cette construction.