44 départements à 90 km/h : les radars ne suivent pas

Les panneaux ont beau être changés, le réglage des radars n'est pas toujours actualisé en temps et en heure. Comment expliquer ce couac administratif ? François Tarrain, rédacteur en chef adjoint chez Auto Plus, nous explique qu'il s'agit probablement d'un problème de communication entre le service de l'État et le département qui décide de déroger à la règle de 80 km/h.