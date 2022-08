50 ans après, un TER reprend du service dans le Gard

Une gare flambant neuve. Après 50 ans de lutte, Bagnols-sur-Céze (Gard) est enfin desservi par le train en direction d'Avignon. Fini donc la voiture pour se rendre au travail. Coût du billet : neuf euros. C'est un tarif imbattable face au prix du carburant. Et le trajet est aussi plus court qu'en voiture. "La, ça va durer 20 à 25 minutes, alors qu'en bus, on met 45 minutes et il y a le trafic en général" ; "Le train, il va en centre-ville en plus, donc ça permet d'aller directement là où il y a des magasins. C'est un gain de temps énorme", lancent des voyageurs.