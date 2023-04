VIDÉO - 80 ou 90 km/h : le Calvados change... pour la quatrième fois

De fait, à chaque changement, il faut à nouveau remplacer les panneaux sur le bord des routes. Cinq cents au total. "Cela fait 7.500 euros, sur un budget départemental de 850 millions d’euros", minimise le vice-président du Conseil départemental du Calvados, Xavier Charles. "Après, bien sûr, cela ne nous fait pas plaisir", ajoute-t-il.

Pour Vincent Vaysette, président de la ligue contre les violences routières, rouler plus vite veut dire plus d’accidents, mais aussi plus de pollution. "Il y a des sections où on passe à 90 km/h pour quelques centaines de mètres", souligne-t-il. "Là, il n’y a pas une grande différence, c'est surtout au niveau de l’accélération et du freinage", pointe le président de la ligue contre les violences routières. L'association entend déposer un nouveau recours pour revenir aux 80 km/h.