80 ou 90 km/h : quels départements ont rehaussé la vitesse sur leurs routes ?

Le site de la Ligue des conducteurs a dressé la liste complète (accessible en cliquant ici) des quarante-cinq départements ayant opté pour un rehaussement, détaillant pour chacun le nombre de kilomètres concernés. Actuellement, le passage de 80 à 90 km/h concernerait, selon l'association de défense des automobilistes, un peu plus de 53.000 kilomètres sur l’ensemble du réseau routier départemental (qui compte un peu plus de 380.000 kilomètres au total).

D'autres départements ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils envisageaient très sérieusement d’y revenir dès cette année, comme la Nièvre et le Morbihan. Seulement une poignée de départements ont opté pour un retour à 90 km/h sur l’ensemble de leurs routes, comme le Puy-de-Dôme, l’Ardèche ou encore l’Aveyron. La plupart ont préféré cependant appliquer ce rehaussement uniquement sur certains axes, entre 10 et 30% de leur réseau routier, selon les départements.