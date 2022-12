À la veille de la grève des contrôleurs SNCF, les voyageurs essayent de s'organiser

La mauvaise nouvelle est arrivée par texto mercredi soir pour ce Bordelais. Son train du 4 décembre est supprimé à cause d'un mouvement social : "Je suis venu tôt ce matin et j'ai racheté des billets, j'ai racheté une nuit d'hôtel pour rentrer chez moi", lance-t-il. L'ouest de l'Hexagone est la région la plus concernée par la grève des contrôleurs, avec seulement un TGV sur quatre en circulation. C'est notamment le cas à Nantes où ce jeudi matin, on cherche déjà des alternatives.