Fermeture de l'A13 : un chantier à l'origine des fissures sur la chaussée ?

La fermeture depuis le 18 avril de la portion d'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 a été prolongée. L'autoroute ne rouvrira pas que le 11 mai, dans un sens de circulation.

La fermeture depuis le 18 avril de la portion d'autoroute A13 située entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 est prolongée, et les automobilistes en région parisienne, confrontés à cette situation, doivent prendre leur mal en patience. "C'est tout le temps embouteillé, c'est l'enfer", lâche un conducteur interrogé dans le sujet ci-dessus.

Et pour cause, plus de 130.000 véhicules empruntent chaque jour l'A13, fermée à cause de fissures sur la chaussée, grossièrement rebouchées en surface. Avec le risque qu'une partie de la route s'effondre. Question, donc, que tout le monde se pose : comment expliquer une telle situation ?

Le chantier d'un parking à l'origine des fissures ?

Des travaux en contrebas seraient, selon les informations du 13H de TF1, la cause la plus probable. Un trou a été creusé pour la construction d'un parking souterrain non destiné au public. En enlevant la terre, le mur qui soutient l'autoroute aurait été fragilisé. En urgence, des travaux de remblayage ont été effectués.

La construction de ce nouveau parking a été commandée par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Son président, Georges Siffredi assure que tout a été fait dans les règles : "Effectivement ça a bougé en même temps que les travaux ont été faits", explique-t-il à TF1. "Il y a des études qui ont été faites par l'entreprise qui, elle, dit l'avoir fait conformément et par rapport à leurs expertises et leurs relevés."

Une partie de l'A13 devrait enfin rouvrir samedi 11 mai

L'entreprise chargée des travaux a refusé nos demandes d'interviews, chacun se renvoie la balle en attendant les conclusions des experts et des assurances. "La bataille qui va se jouer, c'est de savoir si ces désordres qui vont impliquer des préjudices vont relever soit d'un défaut d'entretien et d'exploitation, soit de défauts consécutifs à la réalisation des travaux voisins, soit des deux, dans des pourcentages déterminés", nous explique Me Juliette Miel, avocate et enseignante en droit de la construction.

Bonne nouvelle toutefois pour les automobilistes : une partie de l'A13 devrait enfin rouvrir samedi 11 mai, mais uniquement pour les véhicules légers et seulement dans un seul sens Normandie-Paris.