VIDÉO - Infrastructures routières : facturée salée pour un réseau vieillissant

Des fissures dans la chaussée de l'A13 ont provoqué la fermeture d'une portion de l'autoroute entre Paris et Vaucresson. Ce problème, dont l'origine précise est encore à déterminer, met en lumière une inquiétude plus globale dans le pays. En effet, des milliers de structures routières sont fragilisées dans l'Hexagone.

Deux centimètres de large et jusqu'à 80 centimètres de profondeur. Vendredi, une fissure préoccupante dans la chaussée près d'un pont a provoqué la suspension de la circulation dans les deux sens sur une portion de l'A13, entre Paris et Vaucresson. Parmi les pistes évoquées, la vétusté est un élément examiné par les experts. Une question qui se pose à une échelle nationale pour des milliers de structures dans les années qui viennent, construites, comme celle-ci, entre les années 1950 et 1970.

Selon un rapport du Sénat publié en 2022, le chantier est titanesque dans l'Hexagone. Sur les 200.000 à 250.000 ponts que compte la France, entre 30.000 et 35.000 ouvrages sont dégradés. Pire, 4000 d'entre eux se trouvent dans un état d'urgence absolue, avec des travaux nécessaires très rapidement. Dans la plupart des cas, les infiltrations d'eau, la qualité des matériaux et la pollution sont en cause.

La qualité du béton de l'époque pose problème

Dans l'Oise, le pont de Lacroix-Saint-Ouen, lui aussi fermé à la circulation, est un excellent exemple. L'ouvrage a été reconstruit juste après la Seconde Guerre mondiale, pas vraiment dans les règles de l'art. "À l'époque, les conditions de réalisation n'étaient pas optimales. Les matériaux n'étaient pas forcément de la meilleure qualité et les règles de conception et de construction n'étaient pas celles d'aujourd'hui", analyse Lyonel Bossier, directeur général adjoint du Conseil départemental de l'Oise, au micro de TF1.

Le cœur du problème, c'est la qualité du béton de l'époque. "Ces câbles progressent jusqu'à 10 mètres de profondeur dans le sol et sont ancrés dans des énormes massifs béton. Ceux-ci ont été coulés trop vite à l'époque. Et depuis des dizaines d'années que le pont est construit, ce béton se désagrège petit à petit, rendant la tension des câbles beaucoup moins solide", souligne-t-il encore.

Une première enveloppe... insuffisante

Les autorités sont conscientes de l'ampleur du problème. Toutefois, les fonds manquent pour renforcer les ponts fragilisés, sachant que près de 90% d'entre eux sont gérés par des collectivités territoriales. Or, pour chaque chantier, la facture se chiffre en centaines de milliers, voire en millions d'euros. "Le gouvernement et le Parlement ont mis en place une première enveloppe de 55 millions d'euros qui va permettre de traiter environ 800 ponts", indique Pascal Berteaud, directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema). "Évidemment, ce n'est pas suffisant. Nous avons estimé l'ensemble des travaux à faire sur les dix prochaines années à près de deux milliards d'euros", précise-t-il.

Pour prévenir plutôt que guérir, un contrôle visuel de chaque infrastructure est préconisé. Il est également conseillé d'effectuer un contrôle plus poussé une fois tous les six ans. Toutefois, à l'heure actuelle, rien n'est obligatoire.