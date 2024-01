A79 : cette bretelle d'autoroute dans l'Allier a mis un coup d'accélérateur à plusieurs villages

L'autoroute A79 dessert le cœur d'une zone rurale entre Sazeret (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). Pour mieux répondre aux besoins des habitants, une bretelle a été ouverte en pleine campagne, avec des effets très positifs.

L'A79 est une autoroute située en plein cœur d'une zone rurale. Mais une sortie sur la droite et quelques mètres de bitume ont changé la vie des habitants de Cressanges (Allier). Des maisons en vente depuis plusieurs années ont enfin trouvé preneurs. C'est le cas de ces deux familles qui se sont récemment installées ici. "Ça permet de se déplacer plus rapidement", se réjouit une habitante.

Satisfaction du côté des habitants et des commerces

À la boulangerie, les gens de passage représentent plus de 20% des ventes. En s'installant ici, Stéphanie et son fils ne s'attendaient pas à faire une telle affaire. Cette autoroute remplace l'ancienne route Centre-Europe Atlantique. Un axe important dans le transport routier. Et pour que le village y trouve un intérêt économique, il fallait surtout éviter l'effet tunnel. "Pour nous, c'était incontestable qu'il fallait absolument maintenir l'ensemble des sorties existantes de la RCEA pour irriguer l'ensemble du territoire de notre département", affirme Marie-Françoise Lacarin, maire (PCF) de Cressanges (Allier).

À l'intersection de l'A71 et l'A89, plus au sud, c'est l'arrivée de l'échangeur qui a permis l'essor économique de la ville de Combronde (Puy-de-Dôme).

