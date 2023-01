Accident de voirie : la mairie de Paris a versé 54.000 euros à ce cycliste

L'adjoint à la voirie David Belliard, lui, avance une "sorte d'inflation" des assurances et une "tendance globale de judiciarisation des rapports". Dans le même temps, "le nombre de dossiers diminue", souligne-t-il auprès de l'AFP : de 599 personnes indemnisées en 2019 (428 accidents de véhicule et 171 corporels), le conseil de Paris en a indemnisé 437 en 2022 (288 et 149). "Cela reste évidemment trop important, mais Paris est une ville extrêmement dense avec deux millions d'habitants et quatre millions de personnes qui y transitent", ajoute l'élu écologiste.