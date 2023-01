Nids-de-poule : peut-on être indemnisé en cas de dommages sur sa voiture ?

Pourtant, comme les conducteurs de deux-roues, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à réclamer des dommages et intérêts. La ville de Paris, par exemple, a versé en 2022 plus de deux millions d'euros d'indemnités pour des accidents de voirie, un montant en forte hausse, même si le nombre de dossiers acceptés, lui, baisse, souligne la mairie. Car, selon maître Etienne Lejeune, avocat, les procédures sont très longues et il faut fournir beaucoup de preuves.

Alors, pour avoir toutes ses chances, il donne un certain nombre de conseils auprès de TF1 : "Vous prenez des photos sur le coup, vous demandez, s'il y a des témoins, à prendre leur numéro de téléphone pour avoir des attestations. Au besoin, vous faites un constat d'huissier. Si la police intervient ou la gendarmerie, vous demandez un rapport parce que si vous venez voir la collectivité les mains vides en disant : 'voilà la facture', évidemment, ça ne suffit pas", explique-t-il.