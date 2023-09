L'aérien français "fermement opposé" à une nouvelle taxe, une piste explorée par le gouvernement

La semaine dernière à la rentrée du Medef, Clément Beaune a confirmé que le prochain projet de loi de finances comprendrait des taxes sur les sociétés d'autoroute et les billets d'avion. Un moyen d'inciter à prendre davantage le train que l'avion et de décarboner le secteur des transports, de loin le plus émetteur de CO2.

Mais le chemin reste long à parcourir, les prix des billets d'avion restant toujours plus attractifs que les billets de train. Un élément plus que déterminant dans le choix du moyen de transport. Selon un récent rapport de Greenpeace, les billets de train sont en Europe deux fois plus chers que ceux pour prendre l'avion pour un même trajet. En France, un billet de train coûte en moyenne 2,6 fois plus cher qu'un billet d'avion, l'un des ratios les plus importants en Europe.