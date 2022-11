Agents SNCF : incivilités et agressions se multiplient

Pour sensibiliser les voyageurs, la SNCF a lancé une campagne d’affichage en ligne et dans les gares. C’est une première, pour faire face à un phénomène d’ampleur inédite. Depuis un an, la SNCF a équipé ses agents de 1 800 caméras piétons, comme celles portées par certains policiers. L’objectif, c’est d’aider les contrôleurs à faire descendre la tension en cas de conflit. Pour rappel, les usagers agressifs encourent jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d'amendes.