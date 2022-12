Gel : n'utilisez surtout pas cette méthode pour dégivrer votre pare-brise

Comme l'explique le reportage de TF1 à retrouver en tête de cet article, verser de l’eau chaude sur sa voiture est en effet une idée à bannir : vous risquez de provoquer des fissures sur le pare-brise à cause du changement radical de température (et d'engendrer une grosse facture pour la réparation), ou encore d’endommager la peinture. Ce n'est pas mieux non plus avec l'eau tiède, et donc non moins proscrit : avec une eau moins chaude, la couche de glace se révélera plus difficile à enlever, avec des risques de rayer la vitre avec un grattoir.

Seule solution ,donc : avoir le bien nommé dégivrant dans votre voiture, le moyen le plus efficace à ce jour. Ou alors utiliser le bon vieux grattoir.