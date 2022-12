VIDÉO - Camions immobilisés : pagaille et bouchons monstres sur les autoroutes du Nord

Au nom du sacro-saint principe de précaution, les autorités n'ont pas lésiné pour éviter les encombrements sur Paris. Les chauffeurs routiers, eux, ne comprennent pas. Pour cause, certains sont restés immobilisés dès l'aube. C'est le cas de Jérôme : "Je suis bloqué depuis 5h30 ce matin... Ça commence à faire long. En plus, il y a rien à boire, rien à manger", soupire-t-il. Émile, lui, vient de Belgique et s'attendait à de la neige et du verglas. Il n'en est rien. "C'est débile parce que c'est plein de soleil, peste-t-il. Ils nous mettent sur le côté pour la neige, mais je ne vois pas de neige".