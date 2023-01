Livraisons de colis : la rude concurrence des sous-traitants

Christophe est à la tête d'une petite société de livraison. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un seul colis dans son camion. Il a placé son entreprise en liquidation judiciaire et doit revendre 17 de ses véhicules pour éponger une partie de ses dettes. Depuis trois ans, il travaillait comme sous-traitant pour des entreprises de e-commerce et des plateformes de livraison. Selon lui, ce sont les conditions de travail imposées par les gérants du secteur qui sont responsables de la faillite de son entreprise, avec des conditions contractuelles abusives et des prix de livraisons tirés vers le bas.