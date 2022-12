Peut-on perdre des points sur son permis en commettant une infraction à vélo ?

Griller un feu rouge, porter des écouteurs ou encore téléphoner en roulant sont ainsi des infractions qui peuvent être sanctionnées, que l'on circule à deux ou quatre roues, d'une amende de 135 euros (90 euros si le paiement intervient dans les 15 jours et 375 euros si elle est majorée). La première engendre un retrait de 4 points en plus sur le permis des automobilistes, les deux autres 3. Rouler en sens interdit (si absence de signalisation autorisant les cyclistes à le faire) entraîne aussi une amende de 135 euros et une perte de 4 points.