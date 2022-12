Stationnement sur des pistes cyclables : Nice se dote de la redoutable vidéo-verbalisation

Stationner en voiture sur une piste cyclable est interdit. Mais à écouter ces cyclistes niçois, certains automobilistes ont tendance à l’oublier. Pour lutter contre ces infractions, à Nice (Alpes-Maritimes), la police municipale s’est dotée d’un nouvel outil informatique.

Un logiciel d’intelligence artificielle, qui permet aux caméras de vidéosurveillance de repérer automatiquement les véhicules stationnés sur les pistes cyclables. "Vous avez ici une alarme qui vient de retentir sur le poste de l'opérateur vidéo, donc on sait qu'il y a un véhicule qui est sur la piste cyclable, et qui est resté sur la piste plus d'une minute, donc le véhicule est verbalisable", explique l'agent. L’amende s’élève à 135 euros.