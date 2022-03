Angers à 30 km/h : quel bilan cinq ans après ?

Avec ses 300 000 habitants, la métropole voit émerger de nouveaux usagers sur la route comme les vélos et trottinettes. Mais la limitation est-elle bien respectée ? Ce qui est sûr, c'est que les 30 km/h fluidifient la circulation du centre-ville. "Dans une ville de notre taille, la vitesse moyenne est inférieure à 30 km/h. Ça ne change pas grand-chose pour la vie des automobilistes. Et puis, on n'est pas tout le temps automobiliste. On est aussi piéton. Parfois, on prend les transports en commun ou le vélo. Donc, avoir un bon équilibre entre les différents modes de transport, c'est le meilleur moyen d'avoir une ville apaisée", affirme Jacques-Olivier Martin, adjoint au maire d'Angers. Même si on ne peut pas encore le prouver scientifiquement, la mesure devrait améliorer la qualité de l'air dans la ville et ses alentours.