Applications GPS : des habitants exaspérés par les nombreux passages de poids lourds

Un beau bazar de plus de 3,5 tonnes. Quand elle attend le bus avec ses filles, cette habitante de Saint-Loubès (Gironde) ne relâche jamais sa vigilance. Dans les quartiers d'habitation de la ville, des camions qui roulent bien trop vite. "Même s'il y a un dos d'âne, les gens vont énormément vite. Et c'est vrai que quand on attend le bus comme ça pendant une bonne demi-heure avec les enfants, dès fois, on se met à l'intérieur parce que c'est très risqué", témoigne une passante.