Assurance : bientôt la fin de la vignette verte ?

Il faut parfois s'y prendre à plusieurs reprises. Insister et bien sûr, ne pas se tromper de côté. Changer la vignette d'assurance de son véhicule, c'est un petit casse-tête pour certains. Ce bout de papier vert, obligatoire sur tous les pare-brise depuis près de quarante ans, pourrait bientôt disparaître. Plus besoin de le changer chaque année. Et donc plus de verbalisation en cas d'oubli.