VIDÉO - Hausse des péages : les astuces pour payer moins cher

En outre, la souscription à un abonnement télépéage peut se révéler très utile. La plupart des sociétés autoroutières proposent une réduction sur un trajet effectué régulièrement. Par exemple, les détenteurs d'"Ulys 30" bénéficient, pendant un an, d'une remise de 40% (au lieu de 30%) sur l'itinéraire de leur choix (à condition de le parcourir au moins 20 fois) sur "l'un des trois principaux réseaux de Vinci Autoroutes, ASF, Cofiroute et Escota". Ce système rend de fiers services à Mickaël Talagas qui doit, chaque jour, faire 50 kilomètres pour aller travailler à Toulouse. "C'est plus rapide, ça me permet de gagner trois quarts d'heure le matin et le soir", met-il en avant. "On est presque à l'euro près à l'heure actuelle. 10% en plus mensuellement, on le ressentira fortement à la fin du mois", ajoute-t-il.