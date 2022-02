La voiture hybride supplante le diesel

C'est une première. Entre les hybrides et les électriques, il s'est vendu l'année dernière plus de véhicules électrifiés que de diesel, quasiment deux fois plus. Et ce succès s'explique en grande partie grâce aux véhicules hybrides. "Vous avez des petites voitures, d'autres de taille moyenne ou des grosses voitures. Elles sont toutes hybrides et cela intéresse de plus en plus les consommateurs", explique Luca Neyroz, directeur marketing de Toyota France.