Excès de vitesse : quelle est la vraie marge d'erreur des radars ?

C'est la bête noire des automobilistes un peu trop pressés. Qu'ils soient mobiles ou fixes, quelque 4400 radars sont implantés sur les routes de l'Hexagone. Ils sont source de stress pour les uns, d'agacement pour les autres. Mais ne l'oublions pas, la présence ces dispositifs a aussi et surtout un rôle dissuasif et permet potentiellement, chacun le sait, de sauver des vies. Et rien ne vous empêche pour autant de flirter (très) légèrement avec les limitations de vitesse, une marge d'erreur étant appliquée par rapport à la vitesse enregistrée.

Mais attention, à ce petit jeu-là, une mauvaise surprise pourrait vite vous arriver. D'autant que cette "marge technique", pour reprendre le terme officiel, tend à diminuer au fil des années et à mesure que les radars se perfectionnent. Elle reste d'ailleurs méconnue de beaucoup de Français, comme le constate une équipe de TF1 dans le reportage en tête de cet article. "Ouh là ! Je ne sais pas du tout", admet une conductrice. "En voiture, si on se met à 5-6 km/h au-dessus, on ne reçoit rien", avance un chauffeur-livreur, visiblement plutôt bien renseigné.