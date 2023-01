Réparations auto : pourquoi les pièces détachées vont coûter moins cher

Grâce à la loi Climat et Résilience, votée en 2021 et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, les garagistes ont maintenant le choix : ils ne sont plus obligés de se fournir uniquement chez le constructeur pour acheter les pièces détachées nécessaires à la réparation d'une voiture. La mesure concerne de très nombreuses pièces, celles dites visibles sur le véhicule. Pour les vitres et parebrises, tous les véhicules sont concernés. Pour les pièces de carrosserie, seuls ceux construits avant 2013 bénéficient de la mesure.