Automobile : sommes-nous prêts pour le "tout électrique" ?

Le dernier obstacle concerne les bornes de rechargement. Y en aura-t-il assez sur le territoire ? On en compte aujourd'hui 62 000 et il faudra aller beaucoup plus loin. Comme nous l'a expliqué Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere, association pour la mobilité électrique, il va falloir au moins doubler le nombre de points de recharge ouverts au public à l'horizon 2025 et encore le doubler vers 2030. Il faudra aussi améliorer l'autonomie des véhicules.