VIDÉO - Manque de bornes électriques : un coup de pouce pour aider les zones rurales

Les véhicules hybrides et électriques représentent désormais 2,5% du parc automobile français, 1,5 % si l'on ne prend en compte que les véhicules électriques à 100 %. C'est plus d'un million qui circulent sur les routes de France. Or, le nombre de bornes de recharges électriques est encore insuffisant, malgré une forte accélération des installations sur l'année écoulée.

Les "électromobilistes" disposent désormais de 75.000 bornes de recharge en accès public sur tout le territoire hexagonal, qui s'approchent des 100.000 annoncées courant 2023.