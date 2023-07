VIDÉO - Pourquoi le diesel d'occasion fait encore de la résistance

Chez le concessionnaire ce mercredi matin, Charles est venu s'acheter une voiture. Il a décidé de troquer un véhicule hybride pour un modèle diesel d'occasion. La principale raison ? Elle est financière. "Sur des budgets à moins de 20.000 euros, on trouve des véhicules comme une berline. C'est un point de vue économique, budgétaire parce qu'aujourd'hui, le diesel reste accessible", justifie l'automobiliste dans la vidéo en tête de cette article.

Dans le garage où s'est rendu Charles, sept véhicules vendus sur dix roulent au diesel, mais il n'y a pas que le prix d'achat qui est intéressant. Leur entretien est beaucoup moins contraignant que d'autres modèles. Depuis le début de l'année, la tendance d'achat s'est inversée. "Il y a eu une période un peu plus compliquée parce que le diesel était parfois plus cher en termes de carburant que l'essence. Il y a eu donc pas mal de questions qui se sont posées au niveau des acheteurs de véhicules d'occasion. Mais aujourd'hui, on est revenu à une situation normale sur l'échelle des prix du carburant, donc les gens reviennent à leur tendance naturelle à acheter du diesel d'occasion", explique à notre micro Philippe Dugardin, président du groupe automobile Dugardin (Nord).