Automobilistes, cyclistes : trop accros au téléphone ?

Toujours selon cette étude, les motards sont les plus prudents, contrairement aux utilisateurs de trottinette et aux cyclistes. En effet, 72% de ces derniers manipulent leur téléphone sur la route. Pourtant, utiliser son portable à vélo peut avoir de graves conséquences. Chez les cyclistes, la mortalité a augmenté de façon considérable en 2021, de près de 30%, alors qu'elle est en baisse chez les automobilistes et chez les motards.