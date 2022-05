Autopartage : pourquoi ça ne marche pas

Vélos, trottinettes, scooter... vous êtes de plus en plus nombreux en ville à louer pour quelques minutes ou quelques heures un moyen de transport dit partagé. Mais quand il s'agit d'une voiture partagée prise à un particulier, à une borne ou directement dans la rue grâce à une application sur votre smartphone pour cinq à quinze euros de l'heure selon les prestataires, vous semblez plus réticents.