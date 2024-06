L'autoroute A13 est essentielle pour faciliter le trafic automobile dans le sud-ouest de Paris. Toutefois, après la découverte de fissures sur les voix, la circulation est toujours interrompue dans le sens province-capitale. Combien de temps vont encore durer les travaux ?

Il y a urgence. Cela désormais presque deux mois qu'une longue portion de l’autoroute A13, dans le sens Paris-Province, est fermée. Pourquoi les travaux sont-ils si longs ? "Les déstabilisations et les fissures apparues sur l’autoroute ont aussi déstabilisé les sols en dessous. On avait une canalisation d’assainissement qui se trouvait sous l’autoroute et qui a été cassée", explique à TF1 Alexandre Bernusset, directeur général adjoint du département des Hauts-de-Seine. Le réseau souterrain, et la chaussée, ont été endommagées à cause du chantier d'un parking souterrain à proximité de l’autoroute.

La circulation devrait reprendre avant les JO

Il faut donc remplacer les canalisations d’eau pluviale fissurées par de nouveaux tuyaux 100% étanches avant d'envisager un retour à la normale. Lesdits nouveaux tuyaux ont d'ores et déjà été livrés. Mais installer ces immenses blocs en béton de sept tonnes chacun n'est pas une mince affaire. "Ces quatre éléments vont aller l’un à côté de l’autre. Ils vont reconstituer un tuyau complet qui va être raccroché à la canalisation d’origine", détaille Anne Rieth De Jonghe, directrice de l’eau du département des Hauts-de-Seine. Si ces modifications n'étaient pas effectuées, l’eau pourrait s’infiltrer par les fissures en cas de fortes pluies et provoquer de nouveaux glissements de terrain.

Mais alors quel délai pour en finir avec ces nouveaux aménagements ? "Le temps de reposer le tuyau et de reboucher, on va terminer les travaux un peu près autour du 20 juin. Cela permettra ensuite de réaliser les travaux de la chaussée pour rouvrir l’autoroute", affirme Alexandre Bernusset. Par conséquent, comme la préfecture l'annonce ce vendredi, le calendrier initial de réouverture fin juin devrait être tenu.

Autrement dit, il faut s'armer de patience pour encore trois prochaines semaines, mais tout devrait être achevé d'ici aux Jeux Olympiques.