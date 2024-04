Autoroute A13 fermée : des fissures préoccupantes en cause

L'autoroute A13 entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 sera fermée dans les deux sens de circulation au moins "jusqu'à lundi". En cause : un "mouvement de terrain" qui a fait apparaître une importante fissure au niveau de Saint-Cloud. La lézarde de deux centimètres de large a été repérée dans la nuit de mercredi à jeudi mais la situation s'est détériorée depuis.

C'est un axe particulièrement emprunté par les Parisiens souhaitant se rendre sur la côte normande. L'autoroute A13, qui relie Paris à Caen en Normandie en passant par le sud de Rouen, sera fermée entre le boulevard périphérique parisien et l'A86 dans les deux sens de circulation au moins "jusqu'à lundi", a annoncé vendredi soir la préfecture des Hauts-de-Seine. En cause ? Une fissure de plusieurs mètres traversant la chaussée entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud qui permettent de sortir ou d'arriver dans Paris. La lézarde, de deux centimètres de large et jusqu'à 80 centimètres de profondeur, a été repérée dans la nuit de mercredi à jeudi par des ouvriers qui effectuaient des travaux de maintenance. Mais la situation s'est rapidement dégradée.

"Il y a un peu plus de 24 heures la fissure a pris un aspect un peu différent puisqu'elle a traversé l'autoroute et ça c'est quelque chose d'assez inhabituel qui peut être le signe de désordre de type mouvement de terrain qui peut être un peu plus dangereux", détaille dans le reportage en tête de cet article Jacques Salhi, directeur des routes d'Île-de-France et gestionnaire des routes du réseau routier national.

Pour comprendre l'origine de ce mouvement de terrain, l'autoroute est désormais surveillée de près grâce à des capteurs. L'hypothèse la plus probable est celle d'une fragilité du mur de soutènement provoquée par des travaux à proximité. Si ce type de fissure n'est pas rare en France, c'est plus généralement dû à un manque d'entretien. "C'est une manifestation du problème de vieillissement du réseau routier français, les infrastructures c'est comme le corps humain, si vous n'allez pas chez le médecin ou chez le dentiste régulièrement, vous allez vous retrouver avec des maladies ou des embêtements de plus en plus graves au fur et à mesure du temps", explique de son côté Alexis Kalogeropoulos, radiologue des ponts et chaussées. "On n'a pas suffisamment pris conscience du problème que l'entretien de nos routes était indispensable", poursuit ce spécialiste.

L'autoroute A13 restera fermée au moins jusqu'au milieu de semaine prochaine. D'ici là, en plein week-end de retour de vacances, d'importants bouchons sont à prévoir.