Autoroute : pourquoi certains automobilistes refusent-ils de quitter la voie du milieu ? Le 13H à vos côtés

On va encore être très nombreux sur la route ce week-end. Pourquoi certains refusent-ils de quitter la voie du milieu ?

Tout simplement parce que c'est plus facile, ça nous évite de changer de file. D'après le site d'information automobile, Caradisiac, cette pratique est même de plus en plus courante depuis la généralisation des régulateurs de vitesse. Forcément, il suffit de rester sur la voie centrale à 130 km/h, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour dépasser un camion ou une voiture qui traine un peu sur la voie de droite. Résultat : on a tendance à ne pas voir le danger et pourtant, c'est bien une conduite à risque.

En quoi c'est dangereux ?

Parce que ça peut mettre en danger les autres. La société des autoroutes, la Sanef, précise que ce genre de conduite pousse d'autres conducteurs à doubler par la droite parce que ça les met en difficulté. Du coup, les risques de collision sont bien plus importants.

Pour faire simple, et c'est le code de la route, si on n'a personne à dépasser, on roule à droite !

Oui, c'est important de rappeler que la voie de droite n'est pas réservée qu'aux poids lourds ou aux véhicules lents en général, c'est la voie sur laquelle le conducteur doit circuler : celles de gauche et du milieu sont réservées au dépassement.

Est-ce qu'on peut être sanctionné si on refuse de se rabattre ?

La réponse est oui. C'est même strictement interdit. Le code de la route précise qu'"en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci."

De combien est l'amende ?

35 euros, mais pas de perte de points. En France, on est bien moins sévère que nos voisins européens. Si, cet été, vous partez en vacances en Belgique, c'est 116€ et 200€ en Espagne. Ça peut même aller jusqu'à 300€ au Portugal.

Et en cas de bouchons ?

S'il y a des bouchons, l'interdiction de rouler sur la voie du milieu s'efface évidemment ! Dans ce cas-là, on circule où on peut, parechoc contre parechoc, et on prend son mal en patience.