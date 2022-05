Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage ?

Depuis un an et demi, ce système sans barrière a été expérimenté en Moselle. Les personnes qui n’ont pas de télépéage peuvent payer via une borne. L’avis est partagé là-dessus. Une automobiliste a choisi de ne plus emprunter cette portion de l’A4. Comme elle, des centaines d’automobilistes se sont plaints de dysfonctionnements. La Sanef conteste et assure que ce système de portique est efficace dans plus de 99% des cas.