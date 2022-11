Autoroutes : bientôt la fin des barrières de péage

Dans l’Allier, sur une portion d’autoroute, il n’y a plus de péage, mais des nouveaux portiques et des automobilistes surpris, et intrigués. Pour payer, on n’a plus besoin de s’arrêter à la barrière d’autoroute. À chaque passage, le portique reconnaît votre plaque d’immatriculation ou votre badge de télépéage. Le règlement se fait sur Internet, ou à une borne installée sur les airs de l’autoroute, un paiement par carte ou avec des pièces, mais il faut faire attention au délai de 72 heures.