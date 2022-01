Autoroutes : où va l'argent des péages ?

Peut-on baisser les tarifs autoroutiers ou les encadrer comme l’État l’a fait avec l'électricité ? Non, les sociétés d’autoroutes sont libres de fixer leur tarif et leur forcer la main ne serait pas forcément une bonne idée. Une société d’autoroutes, Vinci, a tout de même décidé de geler ses tarifs, mais uniquement sur quelques trajets courts de moins de 50 kilomètres, entre Marseille et Salon-de-Provence, par exemple. Les trajets plus longs, eux, augmenteront bien demain mardi 1er février, avec des hausse de tarif de 2% en moyenne.