Vinci fait un geste et bloque les tarifs des péages pour la plupart des trajets courts

Le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a affirmé dimanche matin sur RTL avoir "passé des semaines à négocier avec les sociétés d'autoroutes des ristournes pour les abonnés", jugeant que "demander un effort à la route" dans "une période de transition écologique" n'était "pas choquant".

L'année 2021 a été marquée par un rebond du trafic sur les autoroutes françaises et une nette augmentation du bénéfice des sociétés concessionnaires (principalement Vinci, Eiffage et Sanef), qui a atteint 3,9 milliards d'euros, selon l'Autorité de régulation des transports (ART) dépassant celui de 2019 d'environ 11%. Cette dernière publiant les données avec un an de décalage, celles de 2022 ne sont donc pas disponibles.