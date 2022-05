Avant l’été, les aéroports face à une pénurie de personnel

Car il manque du personnel à tous les postes : bagagistes, service de ménage, de maintenance, mais aussi des électriciens et des ingénieurs. Au total, 4 000 personnes sont à trouver avant la fin de l'année et c'est loin d'être gagné. "On ne trouve plus de personnel qualifié. En fait, on est en pénurie, très clairement. La deuxième explication, c'est que pour les métiers moins qualifiés, on n'arrive pas forcément à toucher le public pour leur dire : venez chez nous, on va vous former et on va vous recruter", a expliqué Laurent Gasse, directeur des ressources humaines de Paris Aéroport (Groupe ADP).