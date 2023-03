VIDÉO - Avant la grève du 7 mars, les Français anticipent leurs déplacements

Nombreux sont les secteurs touchés par les grèves et blocages. Depuis vendredi, les centrales nucléaires françaises sont perturbées, avec une baisse de la production de l’électricité déjà équivalente à celle de cinq réacteurs. Dans l’aérien, la Direction générale de l'Aviation civile a pris les devants, et demande aux compagnies aériennes de diminuer de 20% le nombre de leurs vols depuis l'aéroport de Roissy, et de 30% depuis ceux d'Orly ou de Bordeaux. Écoles et trains devraient également être perturbés par la mobilisation.