VIDÉO - Avec la pénurie de carburants, les transports scolaires au ralenti dans l'Essonne

Une situation complexe, et qui n’épargne aucune région. Au dépôt de Milly-la-Forêt, en Essonne, près de 8 bus sur 10 sont sur la réserve ou à sec. La gestion des transports pour permettre aux élèves d’aller en cours devient compliquée pour les compagnies de transports, qui se heurtent à un manque d’informations de la part des stations-service. Seulement une dizaine de services peuvent être assurés par la compagnie, et c’est le département qui décide des priorités. "On vient de m’informer que nous allions privilégier les primaires et les maternelles des environs", témoigne Laurence Bernard, responsable des Cars Bleus, dans la vidéo en tête de cet article.