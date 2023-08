VIDÉO - Mauvais pour la planète, mais moins chers et plus rapides : le succès des vols intérieurs low-cost

Pour aller voir sa famille à Montpellier (Hérault), Sandrine, qui habite à Nantes (Loire-Atlantique), préfère prendre l'avion. Et ses raisons sont principalement économiques. "Je fais des allers-retours pour 150 euros dans le Sud, pour le week-end. En train, on est sur du 200, 300 euros", justifie-t-elle, tout en étant consciente de l'impact environnemental de son choix. Souvent moins cher et plus rapide que le train, l'avion réussit à s'imposer pour les trajets entre deux villes en France métropolitaine. Pour relier Nantes à Montpellier, les passagers mettent 1h20 par les airs, contre 6h30 en TGV et plus de 7h par la route.