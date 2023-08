VIDÉO - Avions en retard, valises clouées au sol... Journée de galère à Orly après une "panne inédite"

Face à la pagaille, certaines compagnies ont décidé de décoller sans aucun bagage en soute. Wassim vient d'atterrir à Casablanca. Sa valise, elle, est encore à Paris. "On monte dans l'avion, on nous dit qu'il y avait du retard à cause des bagages et qu'1h30 après, les bagages allaient entrer dans l'avion. Sauf qu'on est arrivés à bon port, on apprend en fait que les bagages n'étaient pas dans l'avion", s'insurge-t-il, sans savoir quand il pourra récupérer ses affaires.

"Les bagages sont en train d'être acheminés par des bus dans des hangars qui sont côté piste pour que les compagnies puissent les récupérer ensuite et les réacheminer le plus vite possible", répond Bertrand Sirven, directeur de la communication du groupe ADP.