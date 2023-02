Un euro la course : les chauffeurs solidaires à la rescousse des personnes isolées en zone rurale

Ce jeudi, Lucette a rendez-vous chez son kiné. Elle vient d'être opérée de la hanche et a du mal à se déplacer évidemment. De plus, elle n'a pas le permis. Alors, comme à chaque fois désormais, elle fait appel à un chauffeur solidaire. L'idée est simple. Lucette va bénéficier de la voiture pour un aller-retour. Il s'agit de dix minutes en tout au beau milieu de la campagne du Beauvaisis et tout cela pour deux euros.