Hausse des tarifs SNCF : pour payer moins cher, soyez prévoyants !

La hausse de 5% concerne les TGV et les trains Intercités, les billets achetés à la dernière minute, les trajets les plus demandés ou encore les voyages professionnels. Le mois prochain, échanger son billet coûtera également plus cher, 19 euros contre 15 euros aujourd’hui.

Pour la SNCF, ces augmentations étaient inévitables. "L’inflation est aujourd’hui de plus de 6%, l’ensemble de nos coûts pour le TGV sont de plus de 13%, tout simplement parce que la hausse du prix de l’énergie est de 180% pour nous en 2023", explique Christophe Fanichet, président-directeur général SNCF Voyageurs.