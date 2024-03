VIDÉO - Billets de train pour cet été mis en vente ce mercredi : nos conseils pour avoir le meilleur prix

La SNCF met en vente dès ce mercredi 6h les billets de train pour l’été. Mais attention, cette année, la demande pourrait être plus forte que d'habitude avec les Jeux olympiques. Alors, comment payer le moins cher possible quelle que soit votre destination ?

Avis aux lève-tôt : dès ce mercredi 13 mars, à six heures du matin, vous pourrez réserver des billets de train pour voyager entre le 6 juillet et le 11 septembre pour les TGV inOui, les Intercités, et même jusqu'au 14 décembre pour les Ouigo, l'offre à bas coût de la SNCF. Et le principe est toujours le même : "premier arrivé, premier servi".

TF1

Pourtant, les voyageurs, interrogés par le JT de TF1 dans la vidéo en tête de cet article, ne semblent pas encore avoir la tête aux vacances d'été. "Je vais prendre le train parce que je vais forcément voyager. Mais pas question de prendre des billets autant à l'avance", affirme l'un d'eux. Tandis qu'une jeune fille hésite : "Je prendrai peut-être un billet de train, mais de là à savoir quelle date je vais pouvoir rentrer", dit-elle.

Alors, si vous faites partie de ceux-là, voici comment payer moins cher ses billets pour cet été 2024 ? Premier conseil, réservez le plus tôt possible, c'est la garantie d'avoir les meilleurs prix. Sur les 30 millions de billets mis en vente pour cet été, un million devrait être vendu dès demain.

"Pour les trains les plus demandés, il n'est pas impossible que dans la journée, ils aient été vendus. Ça sert à rien d'attendre. Les prix ne rebaissent pas. Les trains sont pleins, les TGV sont pleins, il n'y aura donc pas de braderie avec des billets pas chers en dernière seconde. Ça, ça n'existera pas", assure Patricia Pérennes, experte du rail, consultante au cabinet Trans-missions.

Autre astuce pour payer moins cher, prendre une carte de réduction. Jeune, adulte ou senior, elle coûte 49 euros. "Si vous faites plus d'un aller-retour sur l'année, ça vaut le coup", précise l'experte.

Quelles sont par ailleurs les destinations les plus prisées ? En priorité, ce sont les trains au départ de Paris vers l'Atlantique et la Méditerranée. "À la fois, les Paris-Marseille, les Paris-Bordeaux. Mais on voit également tous les trajets transfrontaliers, notamment les Paris-Barcelone par exemple, où il y a de plus en plus de concurrence sur ces lignes", estime Christopher Michau, directeur-général de Trainline.

Sachez enfin qu'il y aura une nouveauté cet été pour les jeunes : le Pass Rail. Il s'agit d'un billet qui permettra au moins de 25 ans de voyager sur les réseaux TER et Intercités à un tarif unique qui devrait s'élever à 49 euros par mois. Ce dispositif, en vigueur en Allemagne, devait au départ être ouvert à tous et toute l'année.