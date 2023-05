VIDÉO - Près de 1000 km de bouchons : le pont de l'Ascension a été fidèle à sa réputation sur la route

Il était difficile de trouver une place sur l'aire de repos de l'autoroute A13, dans le sens Normandie Île-de-France, une des plus chargées dimanche soir. La météo particulièrement clémente ce week-end a incité les Franciliens à s'évader. "On a passé un week-end magnifique, et là, c'est une catastrophe. En vérité, s'il y avait les hélicoptères, ça aurait été magnifique. Mais il fait beau, ça va", dit un autre automobiliste. "On a mis 3 heures pour faire 200 km. Et il en reste 70 et je pense qu'on en a encore pour 2 heures", affirment deux conductrices.