VIDÉO - Cet été, le covoiturage passe la vitesse supérieure

David Lemmonier, ingénieur, est tellement convaincu qu’il pratique le covoiturage matin et soir pour aller travailler. Une heure et demie de route, et il a ses habitués sur le chemin. Parmi ses passagers, Florence, interrogée dans la vidéo en tête de cet article, qui gagne jusqu’à une heure chaque jour sur ses trajets. Pour un aller, chaque passager verse à David 1,50 euro. En un mois, il gagne une centaine d’euros, soit l’équivalent d’un plein. Et ce qui ne gâche rien, David a reçu 100 euros de prime de l’État en tant que nouveau conducteur.