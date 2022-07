Boîte noire et limiteur de vitesse : ça change quoi pour les automobilistes ?

À partir de ce mercredi 6 juillet , tous les nouveaux modèles de voiture seront équipés d'un limiteur de vitesse. Il s'agit d'un système informatique sous le capot, relié aux caméras de bord qui lisent les panneaux de limitation. De plus, votre système GPS indique à la voiture la route empruntée. En cas d'excès de vitesse, un signal sonore au visuel vous avertit. La pédale de l'accélérateur devient, elle, plus dure et se met à vibrer. C'est un système prometteur mais pas obligatoire. Vous pourrez le désactiver lors de vos trajets.