Assurance auto : ces astuces pour faire baisser son coût

Avec quelques astuces, il est possible de réduire les coûts de l'assurance et de renégocier son contrat. La clé : avoir bien en tête vos besoins réels et les tarifs de la concurrence. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko.

C’est un grand changement que s’apprête à rencontrer le monde automobile ce lundi 1ᵉʳ avril, avec la disparition de l’emblématique vignette verte d’assurance, accolée sur le pare-brise jusqu’ici. En effet, elle ne sera désormais plus obligatoire puisqu’en cas de contrôle, les forces de l’ordre auront la possibilité de vérifier vos informations via un fichier spécifique. En revanche, pas question de faire l’impasse sur l’assurance en elle-même ! Vous serez toujours obligé d’assurer votre véhicule. Mais comment payer moins cher tout en restant convenablement assuré ? Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

20 ans de fidélité pour certains

Si vous en avez par-dessus la tête de payer votre assurance auto trop chère, rassurez-vous : avec quelques astuces, il est possible de réduire son tarif et de renégocier son contrat. La clé, c'est tout simplement de connaître les tarifs chez la concurrence et d’avoir bien en tête vos besoins réels. Si vous avez ces deux éléments, vous avez tout à gagner ! Pour revoir les clauses de votre contrat, inutile d’attendre d’arriver à échéance. Désormais, grâce à la loi Hamon, au bout d’un an de souscription, vous êtes en droit de résilier votre contrat à tout moment, sans raison valable, ou de le renégocier.

Pour autant, nombreuses sont les personnes qui gardent le même contrat auto ou du moins qui restent chez le même assureur durant des années. Dans les rues de Lille, nos journalistes ont posé la question aux habitants : 10 ans, 15, voire 20 ans de fidélité chez certains ! Pourtant, si votre voiture a vieilli ou que sa valeur a baissé, c’est le moment opportun pour refaire vos calculs.

Jusqu’à 40 % d’économies ?

Mais dans ce cas, si ma voiture devient un peu trop vieille, est-ce pour autant que je doive souscrire à une assurance tous risques ? La réponse est non, privilégiez plutôt les contrats au tiers. Ces derniers offrent moins de garanties, mais pour un même véhicule, vous pourriez faire de sacrées économies en comparant des deux offres. Aussi, Stéphanie Duraffourd, experte en assurances, explique qu’en comparant les offres d’assurances "tous les deux à trois ans, on peut réaliser une économie allant jusqu’à 40 %".

N’hésitez pas non plus à faire le point sur la fréquence d’utilisation de votre véhicule et son usage ! En effet, si vous déménagez et que vous avez désormais la possibilité de garer votre voiture dans un garage fermé, faites-en part à votre assureur, vous paierez moins cher qu’en déclarant la laisser dans la rue tous les soirs, puisqu’elle sera moins exposée aux vols. Si vous ne roulez pas beaucoup, à savoir qu’il existe des assurances au kilomètre ou à la journée, souvent 25 à 30 % moins chers que des contrats classiques.