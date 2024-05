Plus sportives, plus modernes, les voitures sans permis ont le vent en poupe !

Les voitures sans permis fleurissent un peu partout en France. Accessibles dès l’âge de 14 ans, elles séduisent les adolescents en quête d’indépendance, mais aussi les parents lassés de faire le taxi. Les voiturettes coûtent aux alentours de 8 000 euros pour une entrée de gamme.

Elles ont la cote en ville et les ventes ont explosé, ces dernières années. Les voitures sans permis sont très plébiscitées. La preuve : en 2023, 26 000 véhicules ont été vendus en France en 2023, soit une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente, selon les données du cabinet AAA-DATA. Un record. Jean-Marie Bagayoko revient sur ce phénomène dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La voiturette, le nouveau scooter ?

Adieu la voiture qui ressemble à un pot de yaourt. Aujourd’hui, la voiture sans permis s’offre un nouveau look : plus moderne, plus sportive, plus écologique. Elles séduisent une cible de plus en plus jeune. Il suffit de jeter un regard sur le parking des lycées et des centres commerciaux pour se rendre compte du phénomène. La voiturette est accessible dès l’âge de 14 ans. Pour ces "sans pé" (pour conducteurs sans permis), cette mini-voiture est synonyme d’indépendance. Oleg, un jeune conducteur, témoigne : "On n’a pas besoin de nos parents, on est indépendant. En étant mineur, c’est plutôt cool". Pour Nicolas Meunier, rédacteur en chef du magazine Génération Sans Permis : "Ça permet aux parents de ne faire le taxi. Et on s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de parents qui, le week-end, chipent la voiture sans permis de leur ado pour aller faire les courses en centre-ville parce que c’est plus facile à garer". La voiturette est aussi rassurante pour les parents, car elle est bridée et ne peut pas dépasser 45 km/h.

Sans permis, mais avec des règles

Si conduire une voiturette est accessible aux adolescents, les conducteurs doivent impérativement respecter d’autres règles. Il faut détenir le permis AM, l’ancien brevet de sécurité routière. Pour l’obtenir, rien d’insurmontable, il faut huit heures de formations sans conduite et débourser entre 140 et 400 euros. Et si vous êtes nés avant 1988, il n’est pas nécessaire de passer ce permis AM.

Enfin, la voiture sans permis n’échappe pas au contrôle technique obligatoire et les véhicules doivent aussi être assurés. Et l’assurance peut coûter cher, entre 40 et 70 euros par mois.

Le prix d’une voiture sans permis

Une voiturette entrée de gamme, le prix démarre autour de 8 000 euros. En revanche, si les conducteurs souhaitent profiter de toutes les options disponibles, le prix monte à 15 000 euros. Malgré tout, ta voiturette s’arrache chez les concessionnaires, mais aussi sur le marché de l’occasion. En effet, sur les sites de seconde main, les ventes ont bondi de 34 % ces dernières années.